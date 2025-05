Mario Kart World was voor Switch 1 bedoeld

In de nieuwste editie van Ask The Developer stond Nintendo’s grootste aankomende game centraal: Mario Kart World. De developers achter deze Nintendo Switch 2-launchtitel beantwoordden allerlei brandende vragen. Na een kort voorstelrondje en een samenvatting van de game brandden de vragen dan ook los. Zoals:

Hoe til je Mario Kart nog naar een hoger niveau?

Als er één game is die populair is onder de Nintendo-fans, dan is het wel Mario Kart. Elke editie van deze racegame heeft zijn eigen charmes en eigen mechanics. Met zo’n uitgebreide legacy, hoe ga je de lat nóg hoger leggen? Dat heeft ten eerste veel tijd en aandacht nodig. Hoewel het project officieel een jaar geleden van start ging, vertellen de developers dat de eerste stappen voor Mario Kart World eigenlijk al in 2017 werden gezet! Al tijdens de ontwikkeling van Mario Kart 8 ging het team van start met het ontwerpen van verschillende prototypes.

Omdat World draait om het open-wereldaspect, was het eerste punt op de lijst dan ook een wereldkaart. We weten natuurlijk dat alle circuits in deze nieuwe game met elkaar verbonden zijn, dus het ontwerpproces moest op de schop. Niet langer werd elk circuit individueel ontworpen – het moest één geheel vormen. Dat is op de kaart dan ook goed terug te zien. Zo’n grote open wereld is een ambitieus idee, en ook zeker geen zonder problemen. Zo lagen er uitdagingen in het zorgen dat alles een mooi geheel werd, zowel visueel als qua geluid. Tegelijkertijd was het ook niet de bedoeling om spelers af te schrikken met te veel veranderingen. Het ging om het vinden van de perfecte balans. Zo kun je allerlei nieuwe racetechnieken gebruiken, maar het hoeft niet. Er zijn aspecten uit verschillende eerdere games gehaald, terwijl andere juist zijn weggehaald. De resulterende cocktail van oud en nieuw is Mario Kart World.

Komst Switch 2 maakt einde aan concessies

Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat het plan vanaf het begin al was om één grote wereld te creëren voor de nieuwe Mario Kart. In plaats van meer levels toe te voegen, is er deze keer meteen voor gekozen om het concept helemaal om te gooien. De gedachte ontstond dat het met de huidige technologie (anno 2017 dus) mogelijk moest zijn om van circuit naar circuit te rijden, en dat principe is als basis gebruikt voor Mario Kart World. Daar komt echter heel wat bij kijken, zeker als het allemaal ook gemakkelijk op 60 fps moet kunnen draaien. Met de limieten van de Nintendo Switch in acht genomen, bleef het lang wikken en wegen wat er wel en niet in de game kon. Het doorhakken van die knoop werd echter zó lang vooruit geschoven, dat uiteindelijk de opvolger van de Switch werd aangekondigd. Dat bleek de verlossende oplossing te zijn voor het ontwikkelingsteam. Zeg maar dag tegen die vervelende concessies. De Switch 2, die kon al die ambitieuze Mario Kart-plannen wel aan. En nu, jaren later, is Mario Kart World een launchtitel voor Nintendo’s nieuwe pronkstuk.

