Side-scrolling avontuur Rusty Rabbit heeft een releasedatum

Afgelopen zomer lieten we jullie weten dat side-scrolling avontuur Rusty Rabbit naar de Nintendo Switch gaat komen. Inmiddels is er een concrete releasedatum bekendgemaakt. De game verschijnt op 17 april 2025. Op de officiële website is te lezen dat Rusty Rabbit alleen digitaal beschikbaar komt via de Nintendo eShop.

In Rusty Rabbit speel je als Stamp, een rust digger die dagelijks ruïnes doorzoekt naar schatten. Na weer een ijstijd heeft de mensheid namelijk de aarde verlaten en leven er alleen nog konijnen. Op een dag komt Stamp een ander rust diggers-team tegen en doen ze een ontdekking. Ze vinden vreemde, eeuwenoude opslag apparaten. Eén ervan blijkt van zijn vervreemde dochter te zijn. Om dit mysterie op te lossen en zijn dochter te vinden kan Stamp niets anders dan dit spoor te volgen en dieper de ruïnes in te gaan. Verken een bevroren wereld. Sla je een weg door de ruïnes, versla tegenstanders en vind schatten en onderdelen om je vaardigheden en wapens te upgraden.

Met de bevestiging van de releasedatum is er ook een nieuwe trailer gedeeld. Deze kun je hieronder bekijken. Komt dit avontuur op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten in de reacties!