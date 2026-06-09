Overzichtstrailer Rhythm Paradise Groove toont nieuwe minigames en modi

Informatie rondom Rhythm Paradise Groove is sinds de aankondiging redelijk schaars. Toch verschijnt het ritmespel al 2 juli op de Switch en dus was het de hoogste tijd voor nieuwe informatie. Gelukkig hebben we die meer dan voldoende gekregen tijdens aan het begin van de Nintendo Direct van vanmiddag. Bovendien maakte we niet alleen kennis met gloednieuwe minigames, maar ook verschillende modi! Deze standen worden tijdens het spelen vrijgespeeld en variëren van het verslaan van monsters met magische krachten en het pakken van een stukje taart na exact drie seconden. Tevens zijn er speciale minigames aanwezig die met maximaal vier spelers gespeeld kunnen worden.

Rhythm Paradise Groove is een ritmespel met meer dan 80 minigames, waarin je op het juiste moment op een knopje moet klikken om een actie uit te voeren. Dat klinkt simpeler dan het lijkt, want je moet namelijk het ritme volgen! De game bevat natuurlijk ook dit keer weer een heleboel muziek van de beroemde Japanse artiest Tsunku.

Hieronder zijn de nieuwe beelden te bekijken. Het spel gaat begin volgende maand voor een bedrag van €39,99 over de fysieke en digitale toonbank en is nu al vooraf te bestellen.