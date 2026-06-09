Nintendo krijgt flinke boete vanwege Joy-Con-drift van de Switch

Nintendo of Europe heeft in Frankrijk een flinke boete opgelegd gekregen na een zaak over Joy-Con-drift bij de OG Nintendo Switch. Het gaat om een schikkingsvoorstel van €35 miljoen, waar Nintendo akkoord mee is gegaan. Maar waarom dit enorme bedrag? Dat is het resultaat van een jarenlang onderzoek van de Franse Directoraat-Generaal voor Mededinging, Consumentenzaken en Fraudebestrijding (DGCCRF). Zij toonden aan dat Nintendo niet eerlijk en tijdig communiceerde richting consumenten over de problemen met de Joy-Con-controllers van de Switch.

Klacht van de Consumentenbond leidt tot schikkingsvoorstel

Het begon allemaal met een klacht van UFC-Que Choisir – de Franse Consumentenbond – in september 2020. De Nationale Onderzoeksdienst (SNE) van de DGCCRF stelde uiteindelijk vast dat Nintendo of Europe zich tussen 2018 en 2023 schuldig had gemaakt aan misleidende handelspraktijken. Het bedrijf had na release van de Switch in 2017 op zijn minst moeten melden dat bepaalde Joy-Con-controllers van de console defect konden raken. Maar Nintendo maakte deze problemen pas in 2020 bekend, enkele jaren na de lancering. Bovendien richtte deze communicatie zich op het technische probleem als oorzaak, wat volgens de SNE ‘ertoe bijdroeg dat consumenten minder snel contact opnamen met de klantenservice van Nintendo en leidde ertoe dat sommigen nieuwe controllers kochten‘.

De Officier van Justitie van Nanterre heeft op basis van de Consumentenwet besloten dat Nintendo of Europe een strafrechtelijke schikking ter waarde van 35 miljoen euro kreeg aangeboden, die het bedrijf accepteerde. Nintendo stemde ook in met een ​​persbericht op de startpagina van de site www.nintendo.com/fr-fr. Dit was trouwens niet de eerste rechtszaak voor Nintendo vanwege Joy-Con-drift op de Switch. Maar de meeste liepen op niets uit of werden in het voordeel van het bedrijf beslist. Dit is de eerste keer dat Nintendo een aanzienlijk verlies lijdt als gevolg van het probleem.

Wie weet heb jij zelf ook wel last gehad van Joy-Con-drift tijdens het Nintendo Switch-tijdperk. Gebruikers die het trof, merkten dat de joystick niet volledig reageerde of zelf input registreerde. Dit tot grote frustratie van veel Nintendo-fans. Als onderdeel van een gecoördineerde actie op Europees niveau heeft Nintendo of Europe zich er in 2023 officieel toe verbonden om gratis reparaties uit te voeren voor controllers die door deze storing waren getroffen, zelfs buiten de wettelijke garantie.