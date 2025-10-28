Releasedatum voor Calamity Angels: Special Delivery

Toen Calamity Angels: Special Delivery werd aangekondigd werd er gemikt op een release in de zomer van 2025. Maar begin augustus liet uitgever Idea Factory International via een bericht op X weten dat de game is uitgesteld naar 2026. Dit gold alleen voor de westerse versie. De Japanse versie is in juni al uitgekomen, maar bevat niet de Engelse taal. Het goede nieuws is dat er nu een concrete releasedatum bekend is gemaakt. De game gaat vanaf 17 februari 2026 ook bij ons te spelen zijn op de Nintendo Switch.

Wie graag voor een fysieke versie van de game gaat kan kiezen tussen een standaardeditie of de ‘Plus editie’. Die laatste bevat naast de game o.a. ook een hardcover artboekje, een set kaarten en een coversleeve. Pre-orders voor de beide fysieke uitgaves starten op 4 november via de online store van Idea Factory International.

Calamity Angels: Special Delivery is een RPG met een bezorgtwist. Bij elk te bezorgen pakket staat er een nieuw avontuur voor je klaar. Eén ding is zeker, makkelijk gaat het niet worden. Zo moet je de geestelijke gesteldheid van je crew in de gaten houden en kan je zomaar tegen een baas aanlopen. Maar je taak van het bezorgen van de pakjes mag je niet vergeten!