Skateboarding platformer Seafrog komt volgend jaar naar de Switch

Grumpyface Studios en Oh My Me Games hebben aangekondigd dat Seafrog een Switch-versie kreeg. Deze 2.5D skateboarding platforming game verscheen begin dit jaar op Steam, waar het positief ontvangen werd. De Switch krijgt daarnaast meteen de 2.0 Update, welke een aantal dingen verbeterd ten opzichte van het origineel. Zo is er nieuwe muziek, zijn de controls verbeterd en zijn er nieuwe verhaalelementen. Iedereen die benieuwd is naar de titel kan hieronder alvast een trailer bekijken. Seafrog staat gepland voor het eerste kwartaal van 2026.

Seafrog is een 2.%D skateboarding platformer met een twist: je rijd niet op een skateboard. In plaats daarvan bestuur je een enorme raket-aangevoerde moersleutel, waarmee je aantal verlaten schepen midden op zee verkent. Grind Rails, rijg trucjes aan elkaar, boost door vijanden heen en skate op zowel de muur als het plafon terwijl je meer dan 100 uitdagingen aangaat. De game zet zichzelf daarnaast neer als een non-lineaire Metroidvania, met vele gaten en hoeken om te verkennen, verschillende upgrades die je kan verzamelen en een stijl die zo uit de jaren ’90 lijken te komen.