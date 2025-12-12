Deus Ex Remastered uitgesteld

Afgelopen september werd Deus Ex Remastered aangekondigd, een remaster van de originele game die in 2000 op de PS2 verscheen. Deze remaster staat gepland voor release op iets meer consoles dan alleen de PlayStation, en zal dus ook naar de Switch komen. De releasedatum die daarbij gegeven was stond op 2 februari, maar dat gaat de game helaas niet halen. Aspyr heeft laten weten de game uit te stellen naar een nieuwe datum om ‘beter aan de verwachtingen van de fans te voldoen en de beste mogelijke ervaring te maken.’ Wanneer de game dan wel moet verschijnen is niet bekend.

Hieronder kun je de volledige statement van Aspyr lezen:

Thank you to the community for your feedback following the reveal of Deus Ex Remastered. We’ve listened to what you had to say, and in order to better meet fan expectations and deliver the best possible experience for players, Deus Ex Remastered will no longer launch on Feb. 5, 2026. We look forward to sharing more updates with you when the time comes. All existing preorders will be fully refunded. Thank you again for your patience and support.

De game speelt zich af in 2052 in een wereld die op de rand van de afgrond staat. Dit zowel op sociaal als economisch vlak. Verschillende conspiracy theorieën blijken echt en groepen als de Illuminati zijn aan de macht. Als dat nog niet erg genoeg is, woedt er een plaag waarvan de medicatie zeer gelimiteerd is. De speler speelt met JC Denton, een augmented agent van UNATCO. Waar je begint met de orde te bewaken kom je al snel in een diep rabbit hole terecht qua leugens.