Resident Evil Requiem: Leon en Grace krijgen evenveel schermtijd, maar verschillende gameplay

Eerder vandaag werd tijdens The Game Awards een gloednieuwe trailer voor Resident Evil Requiem getoond. Hierin zagen we niet alleen nieuwe protagonist Grace, maar kwam er ook een oude bekende voorbij: niemand minder dan Leon Kennedy. Ook hij zal in de nieuwe Resi-game een speelbaar personage zijn. ‘Oud’ heeft hier een dubbele betekenis. Natuurlijk kennen we Leon al vrijwel vanaf het begin van de serie, maar hij is in dit deel ook zichtbaar ouder.

Capcom sprak met Automation en legde uit hoe het dual-protagonist van de game in elkaar steekt. Akifumi Nakanishi en Masato Kumazawa vertelden onder andere dat Leon en Grace ongeveer dezelfde hoeveelheid schermtijd delen. Cruciaal is echter dat aan beide personages andere gameplay is gekoppeld. Dat past ook bij ze. Grace is in vergelijking met Leon nogal een angsthaas, dus haar gameplay is meer gericht op survival horror. Leon is een doorgewinterde badass die het Raccoon City-drama heeft overleefd. Die kiest er niet voor om bang rond te sluipen. Zijn gameplay lijkt dus meer op die van Resident Evil 4. Volgens Nakanishi en Kumazawa is er gekozen voor twee hoofdrolspelers om een betere balans te creëren. Vond je Resident Evil: Biohazard al eng? Voor Requiem is speciaal gekozen om niet alleen als Grace te spelen, omdat het anders té eng zou zijn. Met Leon wordt er ook nadruk gelegd op actie, die een stuk veiliger voelt.

Ook niet onbelangrijk voor een serie die al zo lang meegaat als Resident Evil: voor dit deel hoef je niet bekend te zijn met het verhaal van alle voorgaande delen. Requiem is dus ook een mooi instappunt voor nieuwe spelers.

Ga jij Resident Evil Requiem spelen als doorgewinterde Resi-fan, of wordt dit jouw allereerste Resident Evil-ervaring? Laat het ons weten in de comments!