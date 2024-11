[Review] Sonic X Shadow Generations – Shadow gedeelte verreweg het beste

In 2011 verscheen Sonic Generations op onder andere de 3DS ter ere van de 20ste verjaardag van de Sonic-franchise. Nu brengen ze de game opnieuw uit op moderne consoles en onder andere op de Switch. De game is alleen flink veranderd door de toevoeging van een gedeelte dat focust op Shadow. Is Sonic X Shadow Generations een goede remake of niet? Lees in deze review waarom het een uitstekende game is.

Na onze eerste ervaring met de game tijdens gamescom, welke we bespreken in deze preview, is het nu tijd om de volledige game onder de loep te nemen. In essentie heb je met dit spel twee losse spellen. Sonic Generations en Shadow staan namelijk volledig los van elkaar. Waar je in Sonic Generations een flinke lading klassieke gebieden in 2D en 3D kunt verkennen. Dit om al je vrienden te redden uit de ‘White Space’ waar je gevangen bent gezet door ‘The Time Eater’. Iedere locatie heeft verschillende zones welke je moet doorspelen met of de Classic Sonic of de Modern Sonic. Beiden met hun eigen speelstijl. Zo heeft Modern Sonic een mix van 2D en 3D en Classic Sonic de klassieke 2D Sonic gameplay. De Shadow gameplay lijkt het meeste op die van Modern Sonic, maar is toch volledig anders door het gebruik van Doom Powers die verdomd goed werken.

Als je kijkt naar het Sonic Generations gedeelte van het spel is er niet heel veel nieuws qua gameplay. De game is natuurlijk grafisch er flink op vooruit gegaan, maar verder is er niet echt wat nieuws. Er zijn per level wel Chao’s verstopt, maar echt een belangrijk iets unlocken ze niet. Zo hadden de ontwikkelaars al van tevoren gezegd dat er geen Chao Garden in het spel zou zitten. Wel zijn er wat kleine veranderingen in de scènes gedaan die de game wat hedendaagser moest maken. Tenzij je echt een hardcore fan bent zul je dit echter niet merken. Zelfs als hardcore fan zullen de meeste aanpassingen je niet eens wat schelen.

Wat jammer is, is dat de game niet veel polish heeft gehad op aspecten waar ik in Keulen ook al over viel. Sommige gameplay momenten voelen namelijk wel gedateerd aan. Daarnaast heb ik nu ook nog steeds momenten waar de besturing minder responsief is dan ik zou willen en verwachten van een game waar alles draait om snelheid. Daarnaast heb ik ook hier weer levels gehad waar ik onder water bleef zonder een indicatie hoelang ik nog onder water kon blijven.

Shadow voelt nieuw, snel en goed afgewerkt

Hoewel Shadow relatief erg weinig speelbaar is in de standaard Sonic games en vooral in spin-offs, is het een enorm populair personage. De aankondiging van Shadow content voor Sonic Generations werd dan ook erg goed ontvangen. Op gamescom was ik al positief verrast door de Shadow gameplay. Dat is met de volledige versie alleen maar duidelijker geworden.

De verhaallijn van Shadow is zo’n vijf uur lang en laat spelers vanuit een goed uitgewerkte hubwereld zich verplaatsen naar verschillende levels waar ook weer per level verschillende zones zijn. Deze levels zijn dus vooral gemaakt met 3D-omgevingen en zitten enorm goed in elkaar. Van het grafische design van de levels tot de psychedelische effecten die er soms aan te pas komen. De levels zijn bijzonder gedetailleerd voor werelden waar je over het algemeen met een flinke snelheid doorheen raast.

Het besturen van Shadow heeft in de basis veel gelijkenissen met Modern Sonic, maar gestaag zul je verschillende krachten, zogeheten Doom Powers, vrijspelen die meer variatie naar je gameplay brengen. Dit naast Chaos Control welke een bekende kracht van hem is en waarmee de tijd vertraagd. Met de Doom Powers kan die onder andere surfen over water of doelen raken met speren. Levels zijn goed om deze krachten heen gebouwd en het is een verfrissende gameplay. Ondanks de verschillende krachten haalt het geen snelheid uit je gameplay.

De verschillende eindbazen in Shadow’s gedeelte zijn een diverse oplage van vijanden die over het algemeen niet een enorme uitdaging zijn. Het is soms een beetje lastig om de timing onder de knie te krijgen voor aanvallen te ontwijken, maar dat haalt niet weg dat de boss fights erg goed in elkaar zitten.