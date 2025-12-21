SnapCat: Mia’s Cozy Adventure komt naar Nintendo Switch

De winter is natuurlijk prime time voor cozy games. Gelukkig maar dus dat RedDeerGames volgende maand SnapCat: Mia’s Cozy Adventure naar Nintendo Switch brengt. Op 6 januari om precies te zijn. Dit is er een voor de kattenliefhebbers onder de Switch-eigenaren!

Je weet 100% zeker dat een game écht cozy is, als het woord ‘cozy’ zelfs in de naam staat! SnapCat: Mia’s Cozy Adventure zet onze spinnende fluffy viervoeters centraal. In deze game ontdek je diverse eilanden en aai je katten, fotografeer je katten voor je kat-alogus en kun je die katten een naam geven. Geen vijanden, geen tijdsdruk, geen lastige platforming – gewoon lekker rustig rondzwerven over de pittoreske eilandjes. De kabbelende, rustige soundtrack maakt het helemaal af. In totaal zijn er 17 eilanden om te verkennen, dus dat is een flinke dosis coziness om 2026 mee te beginnen! Kun jij alle snoezige katten vinden?

De onderstaande trailer laat je alles zien wat je moet weten!