Ruim zes miljoen verkochte exemplaren van Octopath Traveler-serie

Slechts enkele weken geleden bracht Square Enix Octopath Traveler 0 uit op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. In onze review kon je lezen dat de game wat tegenviel ten opzichte van het vorige deel. Eerder verschenen Octopath Traveler en Octopath Traveler 2 al voor de Switch. In totaal zijn er dus drie delen beschikbaar. Zojuist is er nieuws onthuld over het wereldwijd aantal verkochte exemplaren van de Octopath Traveler-serie.

Het X-account van Octopath Traveler heeft namelijk onthuld dat er inmiddels al wereldwijd zes miljoen verkochte exemplaren van de Octopath Traveler-serie zijn. Het bericht op X kan je hieronder bekijken. Mocht je nog onbekend zijn met de Octopath Traveler-serie, dan heb je geluk. Op dit moment zijn de eerste twee delen met 60% korting te koop in de Nintendo eShop. Octopath Traveler kost nu €23,99 in plaats van €59,99. Voor Octopath Traveler II geldt hetzelfde. Daarnaast is er de optie om de bundel met die twee te kopen voor €44,99 in plaats van €74,99. De bundel is daarmee goedkoper dan de games los aanschaffen.

Ben jij één van de zes miljoen verkochte exemplaren van de Octopath Traveler-serie? Laat het ons weten in de reacties!