Snufkin: Melody of Moominvalley krijgt binnenkort Fuddler’s Courtship DLC

Er komt meer content aan voor muzikale avonturen game Snufkin. Raw Fury heeft namelijk de Fuddler’s Courtship DLC aangekondigd. In deze DLC krijgen spelers een klein avontuur voorgeschoteld, waarin je nieuwe vriend ‘Fuddler’ helpt met zijn gevoelens van romantiek. Wanneer deze DLC zal uitkomen is helaas nog niet bekend, alleen dat het ‘binnenkort’ zal zijn. Gelukkig is er al wel een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In de Fuddler’s Courtship DLC speel je wederom Snufkin, die met zijn beste vriend Moomintroll op kampeertrip gaat, voordat de winter zijn intrede doet. Wat een ontspannend uitstapje voor twee had moeten worden, verandert in een chaotische romantische reis met vele oude en nieuwe vrienden. Ontmoet de charmante maar verlegen Fuddler, en help hem met het begrijpen en uitten van zijn gevoelens. Maak nieuwe vrienden in dit prachtige verhaal, welke de complexe wereld van liefde en romantiek in Moominvalley weergeeft.