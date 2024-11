Sonic X Shadow Generations DLC verschijnt in december

Het lijkt nog maar kort geleden dat Sonic X Shadow Generations uitkwam op de Nintendo Switch, maar dat houdt Sega niet tegen om nu al met DLC te komen. Heb je de Digital Deluxe Edition van de game aangeschaft, dan zit de DLC daarbij. Heb je de standaardeditie, dan kun je vanaf 12 december de DLC los erbij kopen. Het gaat hierbij om een DLC in het teken van de recente film Sonic The Hedgehog 3.

De Sonic the Hedgehog 3 Movie Pack speelt zich af in Shibuya en draait helemaal om antiheld Shadow. In deze DLC wordt hij ingesproken door niemand minder dan Keanu Reeves, die ook in de film deze rol vertolkte. Shadow the Hedgehog moet het in deze extra content opnemen tegen G.U.N.

Sonic X Shadow Generations kwam afgelopen oktober uit voor de Nintendo Switch. De game is een combinatie van een remake van Sonic Generations, een game uit 2011, en een gloednieuw gedeelte waarin zijn rivaal Shadow the hoofdrol heeft. Hoewel de gameplay veel overeenkomsten heeft met het Sonic-gedeelte, worden er diverse nieuwe elementen geïntroduceerd om het toch gevarieerd te houden. Met name dit nieuwe gedeelte werd erg goed ontvangen. Benieuwd wat wij van de game vonden? Lees dan zeker even onze review.