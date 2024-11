Nintendo deelt een paar geweldige Pokémon-klassiekers

Dankzij het Nintendo Switch Online-abonnement kunnen we steeds meer genieten van tijdloze games. Zo beschikt de bibliotheek bijvoorbeeld al over veel onvergetelijke Pokémon-klassiekers.

Hoop op meer

Nu al kunnen abonnees van Nintendo Switch Online genieten van games als Pokémon Stadium 1 en 2 en Pokémon Puzzle League op de Nintendo 64. Daarnaast worden ook langzaam maar zeker wat handheld-games toegevoegd. Zo is Pokémon Trading Card Game van de Game Boy Color al te spelen en de eerste Mystery Dungeon-game.

Uiteraard wachten we allemaal met smart op de aankondiging dat Nintendo in samenwerking met The Pokémon Company hun grote titels toe gaat voegen. Denk aan Pokémon Red, Blue, Yellow en ga zo maar door. De tijd zal leren of ze daar voor zullen kiezen of dat Nintendo een ander plan in gedachten heeft. Voor nu is er in ieder geval een promotiefilmpje verschenen die ons hopelijk aan het warm draaien is voor meer.

Welke van deze games is jouw favoriet? Ik heb bijvoorbeeld een speciaal plekje voor Pokémon Puzzle League. Daar was ik altijd erg fanatiek in. Om deze games te kunnen spelen heb je een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement nodig.