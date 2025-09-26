Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian krijgt launch trailer

Vanaf vandaag is Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian te spelen op de Nintendo Switch. Om de release van dit nieuwe deel te vieren heeft Koei Tecmo een launch trailer online gezet. In de trailer worden de beste kanten van de game nog even in het zonnetje gezet. Zo krijg je alvast iets mee van het verhaal van de game en komen er enkele gameplaybeelden voorbij. De trailer is hieronder te bekijken. Benieuwd na het zien van deze trailer? Wij hebben de game al even voor je bekeken, en onze review ervan kun je hier lezen.

Waar gaat Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian over?

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian is een nieuw deel in de inmiddels zeer uitgebreide Atelier series, en is één van de twee games uit het 25e jubileumproject. Het verhaal neemt spelers mee op een mysterieus en cozy avontuur met twee nieuwe hoofdrolspelers: Rias Eidreise, een avonturier met een talent voor alchemie, en Slade Clauslyter, een jongeman die ingangen kan openen naar dimensionale paden. Het speelt zich af op het continent van Lantarna. Het is aan Rias en Slade om de reden voor de verdwijning van de inwoners van hun geboortestad Hallfein te achterhalen. Hiervoor zullen ze Lantarna moeten verkennen, ingrediënten voor synthese moeten verzamelen en elke geheime hoek van het continent moeten uitkammen.

Ondertussen kom je kerkers met meerdere verdiepingen tegen, de zogenaamde ‘dimensionale paden’, waarvan de structuur bij elk bezoek willekeurig verandert. Hierdoor kun je steeds wisselende ingrediënten verzamelen en nieuwe vijanden uitdagen. Naast het traditionele Atelier-gameplaysysteem, waarbij verkenning, gevechten en synthese elkaar afwisselen, kun je in dit nieuwe deel ook items verkopen via Rias’ winkel en zo helpen de stad verder te ontwikkelen.