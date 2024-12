Sonic The Hedgehog 4 film verschijnt in de lente van 2027

Film website Variety heeft vandaag gedeeld dat de 4de Sonic The hedgehog film in de lente van 2027 in de bioscopen verschijnt. Ze hebben dit aangekondigd naar aanleiding van de release van Sonic The Hedgehog 3, die bij ons officieel pas vanaf 25 december in de bioscopen verschijnt, maar bij sommige bioscopen nu al te zien is. Waar de film over zal gaan is nog niet bekend. Wellicht dat de post credit scenes van Sonic The hedgehog 3 hier iets van weg zullen geven.

Ben jij van plan om aankomende naar Sonic The Hedgehog 3 te gaan? Laat het vooral weten in de reacties!