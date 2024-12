“Sony en Microsoft zullen strijden om de tweede plek” tijdens de volgende console generatie

Volgens DFC Intelligence een bedrijf dat marktonderzoek doet in de games industrie moeten Sony en Microsoft de aankomende generatie gaan strijden om de tweede plek in het console landschap. Uit hun onderzoek waarin ze de groei van de games industrie voorspelden voor de tweede helft van dit decennium, blijkt dat Nintendo marktleider wordt op het gebied van consoleverkopen. Hierdoor zullen de consoles van Sony en Microsoft op een tweede of derde plek zullen belanden. Uit dit onderzoek blijkt ook dat het marktaandeel van Sony en Microsoft niet veel groter wordt dan dat het nu is en dat de derde plek flink zal achterlopen op plek 1 en 2.

“There isn’t room for more than two major console systems. Sony or Microsoft will struggle mightily in a distant third place – largely depending on which of those companies can gain early momentum.”

Welk bedrijf er op de beruchte derde plek beland wordt niet voorspeld. Zoals ze aangeven hangt het er heel erg vanaf welke console het eerst momentum weet te creëren. In de huidige consolegeneratie staat de PS5 qua verkopen ver voor op de Xbox Series X|S. Microsoft zal daarom hard aan de bak moeten willen ze dit tij nog keren. Er vanuit gaande dat ze het concept van de Xbox als console voor die tijd niet helemaal laten vallen.

DFC Intelligence verwacht dat de Switch 2 in 2025 alleen al 15 tot 17 miljoen stuks gaat verkopen. En ruim 80 miljoen in 2028. Uit hun onderzoek blijkt daarmee dat de Switch 2 met afstand de populairste console wordt van de aankomende console generatie. Tot slot verwacht DFC Intelligence dat tegen het eind van 2027 ruim 4 miljard mensen gamen, dat is dus bijna de halve wereld populatie.

Als we de voorspellingen van DFC Intelligence mogen geloven komen er gouden tijden aan voor Nintendo. Maar zal het voor Sony en Microsoft erg spannend worden. Geloof jij in deze voorspellingen? En denk jij dat Nintendo tegen 2028 al 80 miljoen Switch 2 consoles heeft verkocht? Laat het weten in de reacties.