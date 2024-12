Splatoon 3’s FrostyFest vindt in januari 2025 plaats

Na Splatoween afgelopen oktober hebben we in Splatoon 3 geen Splatfest meer gehad. Zojuist heeft Nintendo Nederland op X laten weten dat er een nieuw Splatfest aanstaande is. Deze zal in januari 2025 gehouden worden. Het gaat om FrostyFest waarbij heel Splatville in winterse sferen is gehuld. De vraag waarop spelers antwoord zullen moeten geven luidt: “Wat maakt jou het gelukkigst? Geld, ervaringen of cadeaus?”

FrostyFest vindt van zaterdag 11 januari 2025 om 01.00 uur tot maandag 13 januari 2025 om 00.59 uur plaats. Dat betekent een weekend vol verven en punten scoren voor jouw gekozen team. Voorafgaand aan het Splatfest kan je ook al prijsschelpen verdienen waarmee je mogelijk de winst van opwarmingsfase naar jouw team kan trekken. Dus pak je wapens en speel Splatoon 3!

Voor welk team ga jij kiezen? Laat het ons weten in de reacties!