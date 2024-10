Team Ninja wint Splatoween in Splatoon 3

Na het Grand Festival van vorige maand is het lastig om dat feest ooit nog te overtreffen in Splatoon 3. Al deed Splatoween afgelopen weekend een goede poging. Splatoon 3-spelers gingen met elkaar de strijd aan om te bepalen welk team de winnaar is van Splatoween. Het was ditmaal geen gloednieuwe vraag, want deze werd ook al in Splatoon 2, al was het toen met twee teams, gesteld. De vraag luidde: “Wat zou jij zijn in een fantasiewereld? Tovenaar, ridder of ninja?” De uitslag vind je hieronder.

Team Tovenaar begon al goed met de prijsschelpen en vooral stemmen. Het overgrote deel van de spelers heeft namelijk voor team Tovenaar gekozen. Helaas wist dat team niet te overtuigen in de andere categorieën. Die gingen allemaal naar team Ninja, waardoor de overwinning al zeker was. Team Ninja is dus de winnaar van Splatoween! Een nieuwe winnaar ten opzichte van Splatoween in Splatoon 2 toen team Tovenaar er met de winst vandoor ging.

De uitslag in cijfers

Prijsschelpen

Tovenaar 33,72% 90p

Ridder 32,60%

Ninja 33,68% 45p

Stemmen

Tovenaar 65,35% 70p

Ridder 13,13%

Ninja 21,52% 35p

Open

Tovenaar 32,86%

Ridder 33,53% 60p

Ninja 33,61% 120p

Pro

Tovenaar 31,96%

Ridder 33,93% 60p

Ninja 34,11% 120p

Driekleurengevecht

Tovenaar 33,31% 90p

Ridder 32,31%

Ninja 34,38% 180p

Punten

Tovenaar 250p

Ridder 120p

Ninja 500p

Haal vanaf nu je verdiende superzeeslakken op in de game en bekijk ook daar de uitslag. Heb jij genoten van Splatoween in Splatoon 3? Laat het ons weten in de reacties!