Wapens in de aanslag, Splatoon 3’s Bedrijfseitje komt er weer aan

Het event start op zaterdag 20 juli!

Splatoon 3-spelers hoeven nooit stil te zitten. Met Summer Nights Splatfest in aantocht staat er al een tof event op de planning. Nu heeft Nintendo Nederland op X nog een evenement voor de game aangekondigd. Er komt namelijk weer een Bedrijfseitje, oftewel Eggstra Work in het Engels, aan in Splatoon 3. Deze zal van zaterdag 20 juli 2024 om 02.00 uur beginnen en eindigen op maandag 22 juli 2024 om 02.00 uur.

Tijdens een Bedrijfseitje komen vier spelers samen om tegen de Salmonieten te vechten. Het is een event dat zich afspeelt in de modus Salmon Run. Als doel krijg je om zoveel mogelijk eieren te verzamelen. Dat zou elke poging wat beter moeten lukken, omdat het een vast scenario van vijf waves betreft. Hierdoor kan je telkens leren van je fouten en je tactiek verbeteren. Kijk vooral op onze Discord-server, als je zoekt naar mensen om samen dit event te spelen.

Ga jij aan de slag met Bedrijfseitje in Splatoon 3? Laat het ons weten in de reacties!