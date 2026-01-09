Soundtrack Fire Emblem: Path of Radiance toegevoegd aan Nintendo Music

Nintendo begint het jaar eens anders door niet op dinsdag maar op vrijdag nieuwe nummers toe te voegen aan Nintendo Music. De nieuwste aanwinst is de soundtrack van de GameCube-titel Fire Emblem: Path of Radiance uit 2005. In totaal staan er 64 nummers voor je klaar, goed voor 3 uur en 18 minuten luisterplezier. Luister vooral ook naar de speciale Ike-playlist bestaande uit 8 nummers. Dit is trouwens niet de eerste Fire Emblem-titel die op Nintendo Music te beluisteren is. Zo zijn ook Fire Emblem Engage (Switch), Fire Emblem: Awakening (3DS) en Fire Emblem: The Blazing Blade (Game Boy Advance) in de app te vinden.

De volledige speellijst van Fire Emblem: Path of Radiance op Nintendo Music vind je hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

