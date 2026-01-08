De verkoop van de Nintendo Switch 2 zakte tijdens de kerstperiode

De Nintendo Switch 2 verscheen vorig jaar in juni en wist toen al meerdere records te verbreken. Helaas heeft Nintendo dit momentum niet vast kunnen houden. Volgens data van de game website The Game Business zakte de verkoop van de Switch 2 tijdens de kerstperiode. Één van de landen waar de de verminderde verkoopaantallen het opvallendst was, was Frankrijk. Frankrijk heeft één van de grootste Nintendo markten van Europa, maar hier lagen de verkoopaantallen van de Switch 2 30% lager dan die van de Switch 1 tijdens zijn eerste jaar. In de VS was het niet veel anders. Hier lagen de verkopen 35% lager dan de Switch 1 in zijn eerste jaar. The Game Business sprak met een senior Nintendo medewerker. Deze gaf aan dat dit te maken had met een: “gecompliceerd economisch landschap” samen met hogere prijzen en “de afwezigheid van een grote westerse game tijdens kerstmis”.

Ben jij het met deze Nintendo medewerker eens of denk jij dat er meer aan de hand is? Heb jij inmiddels al een Switch 2 gekocht of zit jij nog op een specifieke titel te wachten om je over de streep te halen? Laat het weten in de reacties!