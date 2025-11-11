Soundtrack Kirby’s Dream Buffet toegevoegd aan Nintendo Music

Een soundtrack om van te smullen! Na de cozy muziek van Animal Crossing: New Leaf is het deze week weer de beurt aan Kirby. Met de nieuwste update voor Nintendo Music is de soundtrack van Kirby’s Dream Buffet toegevoegd. Dit multiplayer-avontuur met onze roze vriend verscheen in 2022 voor de Nintendo Switch. Vanaf vandaag zijn de smakelijke deuntjes te beluisteren via de Nintendo Music-app. Het gaat om een flinke playlist van 115 nummers. Goed voor een kleine 5 uur aan luisterplezier (4 uur en 57 minuten om precies te zijn).

De soundtrack is vanaf nu te vinden in de Nintendo Music-app op smartapparaten. De volledige lijst vind je hier (alleen via een apparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

