Systeemupdate 21.0.0 voor Switch en Switch 2

Regelmatig brengt Nintendo systeemupdates uit voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Vandaag is versie 21.0.0 verschenen. In tegenstelling tot de meeste updates is deze wel significant. De belangrijkste veranderingen zijn aan beide systemen toegevoegd. Welke dat zijn lees je hieronder. De volledige patch notes voor de Switch kan je hier vinden en die van de Switch 2 hier.

Sinds de introductie van virtuele gamecards is het vrij lastig te zien welke games je digitaal of fysiek bezit op het HOME Menu. Met deze update is dat aangepakt. Er wordt nu een verschillend icoontje getoond als het een fysieke of digitale game betreft. Ook is het nu mogelijk om zelfs data te downloaden voor een virtuele gamecard, wanneer het gebruik van ‘Online License’ aanstaat. Specifiek voor de Switch 2 zijn er ook aanpassingen gemaakt aan GameChat. Zo zal een game niet meer in slaapstand gaan wanneer je aan het chatten bent en is de optie om ‘Chat Audio Panning’ uit te schakelen toegevoegd.

