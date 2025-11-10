Woensdag een speciale The Super Mario Galaxy Movie Direct

Woensdag is het zover, na een eerste teaser in september en wat gelekte renders, krijgen we deze week eindelijk meer te zien van The Super Mario Galaxy Movie. De film die volgend jaar verschijnt, volgt op de enorm succesvolle The Super Mario Bros. Movie uit 2023. Hoewel we in de teaser de naam hebben gekregen is het dus duidelijk dat de film Mario op een intergalactisch avontuur gaat brengen.

Op Nintendo Today kondigde Nintendo aan dat er deze week meer nieuws zal verschijnen. Aanstaande woensdag om 15:00 zal er een speciale Nintendo Direct verschijnen voor de film. Deze zal om 15:00 verschijnen en bevat naar alle waarschijnlijkheid wat meer informatie over nieuwe cast en de eerste echte trailer. Dit gebeurde in 2022 namelijk ook bij de eerste film. Mocht je niet kunnen kijken, zal de stream natuurlijk later terug te zien zijn.