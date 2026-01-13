Capcom kondigt showcase aan voor Resident Evil

Met de release van Resident Evil Requiem in aantocht blijft Capcom ons teasen en warm houden. Zo werden we vorige week nog getrakteerd op een nieuwe trailer. Deze week volgt er zelfs een heuse showcase. Op donderdag 15 januari om 23 uur Nederlandse tijd zullen we gedurende 12 minuten nieuwe gameplay te zien krijgen én nieuwe details horen over de aanstaande titel. Meer dan deze vage omschrijving is er op dit moment niet bekendgemaakt. Wel is er een teaser trailer waarin de showcase wordt aangekondigd. Je vindt de trailer onderaan dit bericht.

Resident Evil Requiem verschijnt op 27 februari en werd vorig jaar tijdens de september direct aangekondigd. In de game speel je met FBI analist Grace Ashcrof en de welbekende Leon S. Kennedy. Zij moeten samen de geheimen van de Umbrella Corporation zien te ontrafelen. Meer informatie vind je op de officiële website.

Ga jij klaarzitten voor de showcase aanstaande donderdagavond? Veel kijkplezier!