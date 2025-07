Soundtrack van Mario Kart 64 racet naar Nintendo Music

Een nieuwe week betekent ook weer nieuwe muziek voor de Nintendo Music app. Vorige week was het nog de muziek van The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D. Deze week is het opnieuw een Mario Kart-album en wel Mario Kart 64. Een golden oldie dus, want Mario Kart 64 kwam in 1996 uit voor de Nintendo 64. In totaal kun je genieten van 32 nummers, goed voor een uur luisterplezier!

Music from the Nintendo 64 game Mario Kart 64 is now available on the #NintendoMusic app!



Listen here: https://t.co/7j6BU2XSt0 pic.twitter.com/fTvvMozenE — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 15, 2025

De soundtrack is vanaf nu te vinden in de Nintendo Music-app op smartapparaten. Je kan de playlist hier beluisteren. Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

