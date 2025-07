Firmware update 20.2.0 voor Switch en Switch 2

Nintendo heeft een firmware update uitgebracht voor zowel de Switch als de Switch 2. Het gaat om versie 20.2.0. De volledige patch notes zijn te vinden op de supportpagina van Nintendo. Maar eigenlijk kunnen we heel kort zijn: deze patch fixt het issue waarin de instellingen van het ouderlijk toezicht bij een systeem transfer van de Switch naar de Switch 2 niet goed werden overgezet. Specifiek voor de Switch 2 is het probleem opgelost waarbij je niet verder kon komen dan ‘Netwerken zoeken’ in de internetinstellingen binnen Systeeminstellingen. Verder gaat het vooral om kleine verbeteringen onder de motorkap waardoor je console stabieler draait.

Deze update volgt op die van half juni. Zo zullen er telkens patches uitkomen om issues te verhelpen en de stabiliteit van de Switch en Switch 2 te vergroten. Allemaal met het doel om jouw gebruikerservaring te verbeteren. Als het goed is download je console de update automatisch op de achtergrond en krijg je vanzelf een melding met het verzoek om de update te installeren. Daarna kun je weer lekker doorspelen!