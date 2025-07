Ook de Nintendo Today! app telt af: nog 3 dagen tot de release van Donkey Kong Bananza

Deze week is het dan eindelijk zo ver, donderdag is de release van Donkey Kong Bananza voor de Switch 2! Ook de Nintendo Today! app is begonnen met aftellen. Met nog drie dagen te gaan deelt de app vandaag een korte video om de aanstaande release te markeren. Voor het gemak vind je de video ook hieronder in een post van Nintendo op X:

Het nieuws over Donkey Kong Bananza vliegt ons de laatste dagen/weken om de oren. Zo kreeg de game begin juli alvast een overview-trailer en werd duidelijk dat het gemaakt is door het team achter Super Mario Odyssey. Afgelopen vrijdag werd dat nieuws specifieker toen we leerden dat Donkey Kong Bananza ontstond op verzoek van Super Mario Odyssey producer Yoshiaki Koizumi. Bovendien werd gisteren duidelijk dat de harige gorilla waarschijnlijk zelfs zijn eigen film gaat krijgen.

Het wachten op de release van de game is met nog drie dagen te gaan bijna voorbij. Alhoewel, in Amerika zijn er gamers die al een fysiek exemplaar van de game in handen hebben. Dat blijkt uit posts op Reddit. Maar goed, zo heel spectaculair is dit misschien ook weer niet. Onze review over Donkey Kong Bananza is in ieder geval in de maak. In de tussentijd krijg je met onze preview alvast een goede indruk van dit avontuur.

Tel jij de dagen af tot de release van Donkey Kong Bananza? Laat het ons weten in de reacties!