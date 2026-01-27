Soundtrack WarioWare, inc: Minigame Mania toegevoegd aan Nintendo Music

Jaja, het is weer dinsdag en dus tijd voor nieuwe muziek op onze favoriete muziek-app. Deze week is het de beurt aan een Game Boy Advance titel uit 2003: WarioWare, inc: Minigame Mania. De soundtrack die aan Nintendo Music is toegevoegd bestaat in totaal uit maar liefst 356 nummers, goed voor 2 uur en 15 minuten luisterplezier. Of geniet van de playlist met verlengbare nummers. Die bestaat uit 53 nummers (luistertijd 1 uur en 26 minuten). Dit is trouwens de eerste WarioWare-game waarvan de soundtrack nu via Nintendo Music te beluisteren is. Recentere titels als WarioWare: Move it! (2023, Switch), WarioWare: Get it Together! (2021, Switch) en WarioWare Gold (2018, 3DS) zijn (nog) niet op de dienst te vinden. Wie weet komt dat ooit nog!
De volledige speellijst van WarioWare, inc: Minigame Mania op Nintendo Music vind je hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.
