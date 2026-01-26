OPUS: Prism Peak krijgt eindelijk releasedatum

Tijdens de Indie World-Presentatie afgelopen jaar werd bekendgemaakt dat OPUS: Prism Peak ook naar de Nintendo Switch en Switch 2 zou komen. De release van beide versies stond aanvankelijk gepland voor afgelopen herfst, maar de game werd vervolgens uitgesteld naar 2026. Inmiddels heeft OPUS: Prism Peak dan eindelijk een releasedatum gekregen, namelijk 26 maart aanstaande. Tevens is er een gloednieuwe trailer van de game vrijgegeven, welke je hieronder kunt bewonderen.

In de verhaalgedreven avonturengame OPUS: Prism Peak speel je als een fotograaf die in een andere wereld belandt. Met slechts een oude camera moet hij de geheimen van die wereld zien te ontrafelen. Alleen zo kan hij mogelijk terugkeren naar huis. Afhankelijk van de banden die je vormt gaat het verhaal een bepaalde kant op.