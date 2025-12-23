Soundtrack Wii Party toegevoegd aan Nintendo Music

Het zal vandaag de laatste dinsdag van 2025 zijn dat Nintendo nummers aan Nintendo Music toevoegt. Volgende week zal Nintendo geen nummers toevoegen aan de dienst. Vandaag daarentegen is er dus nog wel een toevoeging. Het gaat om Wii Party. In totaal gaat het om 105 nummers van Wii Party die aan Nintendo Music zijn toegevoegd. Dit geeft 2 uur en 21 minuten luisterplezier.

De volledige speellijst van Wii Party op Nintendo Music vind je hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.