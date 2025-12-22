Donkey Kong Bananza ontvangt update 3.0.0

Na de release in juli heeft Donkey Kong Bananza meerdere updates gehad. Bovendien ontving de game DLC, waarover je meer kan lezen in onze review. Vandaag heeft Nintendo update 3.0.0 uitgebracht voor deze game met de bekende aap. Deze kan je vanaf nu downloaden op je Nintendo Switch 2.

De update brengt taalondersteuning voor Thai. Als je in de instellingen van je Switch 2 voor Thai/English kiest, dan zal de tekst in de game Thai worden. Audio zal in het Engels zijn. Daarnaast is in het pauzemenu de optie ‘Camera’s automatic tracking’ toegevoegd. Verder worden er middels de update verscheidene problemen opgelost.

Heb jij de update voor Donkey Kong Bananza al gedownload? Laat het ons weten in de reacties! Mocht je de game nog niet hebben, lees dan hier onze review van de game!