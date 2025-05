Soundtracks Pokémon Sword en Shield toegevoegd aan Nintendo Music

Vorige week was het de beurt aan een speciaal samengestelde playlist met de beste nummers uit de The Legend of Zelda-serie. Deze week zijn de soundtracks van Pokémon Sword en Shield toegevoegd aan Nintendo Music. In totaal gaat het om 138 nummers met een totale speelduur van 4 uur en 43 minuten. De volledige lijst met nummers kun je hier beluisteren (openen met een apparaat waarop de Nintendo Music-app is geïnstalleerd). Dit is het derde Pokémon-album dat nu via Nintendo Music te beluisteren is. Eerder al werden de soundtracks van Pokémon Legend: Arceus (102 nummers) en Pokémon Scarlet en Violet (199 tracks) toegevoegd.

Nintendo Music is een app voor smartapparaten. Voor Apple-apparaten is de app via deze link te downloaden en voor Android-apparaten via deze link. Naast dat je de app gedownload moet hebben, is een Nintendo Switch Online-abonnement nodig. Die kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online Abonnement of Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket abonnement.

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.