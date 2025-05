Muzikaal skateboard-avontuur Hannah’s Day verschijnt deze week voor de Nintendo Switch

Wie van skateboarden en muziek houdt zou weleens blij kunnen worden van Hanna’s Day, een puzzel-avonturenspel die deze week in de Nintendo eShop verschijnt. Ontwikkelaar Watt Games heeft onthuld dat na de release voor pc vorig jaar, de game nu ook naar de andere consoles gaat komen. Vanaf 17 mei is dit muzikale spel te spelen op de Nintendo Switch. Om de komst te vieren is er ook een gameplay-trailer online gezet. Die kun je onderaan dit bericht bewonderen.

In deze game speel je als Hannah. Hannah is gek op drie dingen: zingen, haar vrienden en haar skateboard. Muziek is haar lust en haar leven, maar helaas steunen haar ouders deze liefde niet. Desondanks probeert Hannah haar weg te vinden en de obstakels die ze tegenkomt te overwinnen. Lukt het haar om haar eigen band op te richten? En ondertussen ook nog wat skateboard-moves onder de knie te krijgen? De gameplay van Hannah’s Day bestaat uit skateboarden door verschillende levels, het oplossen van puzzels en uiteraard Hannah helpen bij het najagen van haar droom.

Is dit een avontuur voor jou? Laat het ons weten in de reacties!