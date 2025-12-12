South of Midnight komt naar de Switch 2

Tijdens de Game Awards kondigden de ontwikkelaars achter South of Midnight aan dat hun game volgend jaar in de lente van 2026 naar de Switch 2 en de PlayStation 5 komt. De ontwikkelaar deed deze aankondiging vlak nadat ze de game award voor Games For Impact in ontvangst namen.

South of Midnight is een action adventure game die is gemaakt door Compulsion Games en uitgegeven door Microsoft. Het verhaal van de game is een soort modern sprookje. In de game speel je met Hazel waarmee je wezens ontmoet in een fantasierijke en macabere wereld. Wanneer een ramp haar geboortestad treft wordt Hazel opgeroepen om een weaver te worden, een magische hersteller van gebroken banden en dolende zielen. Met deze krachten zal Hazel gevaarlijke wezens confronteren en bedwingen, het mysterie ontrafelen over haar families gedeelde verleden en een weg vinden naar een plek vinden die als thuis voelt. Bekijk hieronder de Xbox trailer van de game om een goede indruk van het spel te krijgen.