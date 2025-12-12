Maak kennis met de Bond-schurk Bawma in 007 First Light

Tijdens de Game Awards werd er een nieuwe trailer gedeeld voor de aankomende James Bond-game 007 First Light. In de trailer maken we kennis met de schurk Bawma, die gespeeld wordt door de zanger Lenny Kravitz. In de trailer zien we een nog niet eerder vertoonde locatie. Het gaat om de zwarte markt van Aleph, Mauritanië. James Bond is hier de gevangene van Bawma en dreigt ondersteboven in een put vol hongerige krokodillen te worden getakeld. Hoe Bond dit over the top doemscenario weer overleeft leren we als de game uitkomt op 27 maart. Vlak na deze korte cutscene werd er namelijk direct overgeschakeld naar de live show in Los Angeles waar Lenny Kravitz aanwezig was om de game te promoten.

Onze Jorden mocht 007 eerder dit jaar op de Gamescom al even spelen lees hier wat hij er toen van vond. Hij hield tevens ook een kort interview met de art director wat je hier kunt teruglezen. Ben jij van plan om in maart aan de slag te gaan met 007 First Light? Laat het weten in de reacties!