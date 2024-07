Hironobu Sakaguchi wil niet meer werken aan Final Fantasy

Hij is liever een fan nu.

De vader van Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, heeft aangegeven geen interesse meer te hebben om terug te keren naar de franchise die hij is begonnen. Zo leren van Nintendo Life die dit uit een interview met Bloomberg heeft gehaald.

Hironobu Sakaguchi heeft de eerste 5 delen in de RPG-franchise geregisseerd, maar was tot Final Fantasy X-2 in 2003 betrokken bij de serie. Zo kwam het emotionele verhaal van deel 7 bijvoorbeeld uit zijn pen. In 2003 startte hij zijn eigen ontwikkelstudio genaamd Mistwalker waar hij onder andere verantwoordelijk was voor Blue Dragon en Lost Odyssey. Je zou denken dat zo’n ontwikkelaar staat te springen om weer terug te keren naar de franchise die hij heeft gecreëerd, maar niets is minder waar. En wel om een heel bijzondere reden.

Final Fantasy XIV

Hironobu Sakaguchi is naar eigen zeggen namelijk helemaal geobsedeerd door de MMORPG Final Fantasy XIV. Hij vreest dat een baan als ontwikkelaar voor de franchise de magie van zijn favoriete MMO doet laten verdwijnen. En dat voor een game die hij toevallig een keer wilde uitproberen…

If I take on the Final Fantasy brand again, I don’t know if I’ll be able to genuinely enjoy Final Fantasy XIV as much. Hironobu Sakaguchi in zijn interview met Bloomberg (via Nintendo Life)

Nu hoeft Sakaguchi zich sowieso niet te vervelen, hoor. Zijn meest recente RPG is Fantasian; een titel dat hij in eerste instantie exclusief voor Apple Arcade heeft geproduceerd. Maar na de meest recente Direct weten we dat een port van die game, genaamd Fantasian: Neo Dimension, eind dit jaar naar de Nintendo Switch komt.

