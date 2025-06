Speciale editie van Creator’s Voice gaat over de processor van de Nintendo Switch 2

We dachten allemaal dat de Creator’s Voice-serie na zeven afleveringen ten einde was gekomen. Toch weet Nintendo ons deze middag nog te verrassen met een speciale editie van de reeks. Ditmaal krijgen we alleen niet een kijkje achter de schermen krijgen bij partners van Nintendo, maar dat betekent niet dat deze aflevering niet het kijken waard is.

In deze speciale achtste aflevering van Creator’s Voice komt NVIDIA, de chipfabrikant van de Switch en Switch 2, aan het woord. In de video, die je onderaan dit artikel kunt bekijken, krijgen we onder andere wat details van de processor van Nintendo’s tweede hybride console voorgeschoteld. Zo bevat de spelcomputer de meest geavanceerde graphics in een mobiel systeem. Je kunt dan denken aan raytracing en HDR, ofwel High Dynamic Range. Evenals bevat de chip speciale AI-processoren die verbeterde gameplay leveren.

Wil je graag meer details horen van Jensen Huang, de algemeen directeur van NVIDIA? Neem dan een kijkje naar onderstaande Creator’s Voice!