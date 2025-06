Voor wie deze week nog een gaatje over heeft tijdens de Switch 2-release week is er een mooie showcase aanstaande. IO Interactive, het team achter de populaire Hitman World of Assassination-franchise, heeft via X hun allereerste IO Interactive Showcase aangekondigd. De showcase staat gepland voor zaterdag 7 juni om 3.00 uur Nederlandse tijd. Voor de vroege (of late) vogels onder ons is de uitzending live te bekijken op YouTube via deze link.

Join us for the first ever IOI SHOWCASE on June 6th 6:00PM PDT.



Set your reminders and don't miss out on the exclusive reveals and information straight from the team!https://t.co/hT8nSPtKMM pic.twitter.com/Cpm32EQ5Gv — IO Interactive (@IOInteractive) June 2, 2025

Zoals we uit de X-post kunnen opmaken staan er 3 games centraal in de showcase: Hitman World of Assassination, 007 First Light en MindsEye. Hitman World of Assassination: Signature Edition komt uit op Switch 2 launch day en is de eerste game uit de reeks die op een Switch-console te spelen gaat zijn. De tweede game (007 First Light) werd in de Nintendo Direct van 2 april jl. nog aangekondigd als Project 007. Informatie over de game werd er toen verder niet gedeeld. De nieuwe James Bond game heeft nu dus een titel gekregen en die luidt 007 First Light. Ongetwijfeld gaat er in de showcase meer bekend worden gemaakt over de game. De derde titel, MindsEye, verschijnt op 10 juni voor verschillende platformen, alleen helaas niet voor een Switch-console.

