Voorlopig geen 200cc voor Mario Kart World

Wanneer Mario Kart World over een paar dagen uitkomt, zal deze nog geen 200cc-modus bevatten. Deze extra moeilijke modus verscheen voor het eerst in Mario Kart 8 en was ideaal voor de fanatiekelingen die zichzelf graag willen uitdagen. Het ging zo snel dat je regelmatig – kun je het geloven – moest remmen! Die functie is er dus toch niet alleen voor de sier. Ondanks de populariteit van 200cc heeft Nintendo ervoor gekozen om hem niet meteen te implementeren in de nieuwe Mario Kart. Gelukkig wil dat niet zeggen dat hij later niet alsnog wordt toegevoegd.

“Sommige spelers zijn ontzettend blij met zo’n moeilijke modus als deze. Maar houdt dat in dat we aan Mario Kart World ook weer motoren groter dan 150cc gaan toevoegen? Dat kan ik nu helaas nog niet zeggen.”

Producer Kosuke Yabuki laat in een interview met Rolling Stone weten dat er op dit moment geen plannen zijn om 200cc in de game te introduceren. Hoewel hij wel de populariteit van deze uitdagende modus erkent, laat hij zich verder nergens over uit. Dat gezegd hebbende was 200cc ook in Mario Kart 8 een latere toevoeging.

Zou jij de 200cc-modus graag in Mario Kart World willen zien? Of is 150cc een prima raceniveau voor jou? Laat je horen in de comments.