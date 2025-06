Speel afbeeldingstukjes vrij door deze Zelda-games te spelen

Zoals je misschien wel weet kun je via de Nintendo Switch Online-app op jouw Nintendo Switch met platina punten afbeeldingstukjes aanschaffen. Dit is dé manier om jouw eigen profielfoto samen te stellen. Sinds deze maand kun je weer nieuwe stukjes ontgrendelen door games te spelen. Het gaat om de spellen Zelda II – The Adventure of Link en The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Via de NSO-app kun je de desbetreffende titels opstarten, waarna je de afbeeldingstukjes kunt kopen met 10 platina punten met stukje.

Als je blij wordt van het uiterlijk van deze nieuwe afbeeldingstukjes, dan loont het om snel de Zelda-spellen even te spelen. Ze zijn immers maar tot dinsdag 1 juli 02:59 beschikbaar. Let er wel op dat een internetverbinding vereist is om alles te ontgrendelen.