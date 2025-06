Eastasiasoft brengt ook Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation naar de Switch in Azië

Eind april werd duidelijk dat eastasiasoft deze zomer in Azië een fysieke Switch release uit gaat brengen van het eerste deel van de Hyperdimension Neptunia-trilogie. Maar het blijft niet bij Hyperdimension Neptunia Re;Birth1. De uitgever maakt nu namelijk bekend dat ook het tweede deel, Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation, deze zomer een fysieke Switch release gaat krijgen in Azië. Na het annuleren van de Westerse release van de trilogie voor de Nintendo Switch is dit voor fans in het Westen wederom goed nieuws. Want ook deze Aziatische release gaat Engelse ondersteuning krijgen. Net als deel 1 kan ook deel 2 met een gerust hart geïmporteerd worden.

De pre-order voor de fysieke versie van Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation start op 5 juni om 17 uur Nederlandse tijd. De game is te bestellen bij Playasia, via deze link. Je hebt de keuze tussen een standaard fysieke versie van de game of een limited edition. De limited edition heeft een beperkte oplage van 2000 stuks en bevat naast de game allerlei goodies zoals een soundtrack, art book en acryl standees. Gamers die ook een PlayStation 4 of 5 in hun bezit hebben kunnen de reeks eind dit jaar trouwens wel voor dat platform aanschaffen. Dan verschijnt de Hyperdimension Neptunia Re;Birth-trilogie in het Westen voor de PlayStation 4.

Ben je nieuwsgierig geworden naar de Switch versie van Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation? Bekijk dan de nieuwe gameplay-trailer en opening video hieronder!