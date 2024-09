[Preview] Bonaparte – Vrede of oorlog?

De naam geeft misschien al wat weg, want in Bonaparte: A Mechanized Revolution kruip jij in de rol van Napoleon Bonaparte. Of nou ja, eigenlijk niet helemaal. Een andere voornaam is wel zo handig!

Viel op tijdens gamescom

Soms worden afspraken in een wat mysterieuzer sausje gedompeld. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Bonaparte. Op de afspraak stond namelijk ‘een onaangekondigde game van Studio Imugi’. Ik ben wel iemand die van verrassingen houdt, dus zo’n gecodeerde afspraak was mij op het lijf geschreven. Bij aankomst was het mysterie gauw opgelost, want de ontwikkelaar droeg een hoed op de manier zoals Napoleon hem droeg en er stond heel groot Bonaparte op de televisie.

De game zelf begon al snel erg diep te worden. De ontwikkelaar had naast zijn huidige werkzaamheden, geschiedenis gestudeerd. Het eerste gedeelte van deze demo was dus een lesje geschiedenis over de belangrijkste gebeurtenissen rondom Napoleon. Kort gezegd strijd je als Cesar of Celine Bonaparte tegen de gevestigde orde. Dit alles tijdens de Franse Revolutie. Echter ligt het lot van Frankrijk in jouw handen. Neem je dezelfde route als Napoleon destijds of neemt het lot een andere wending met jou aan het roer? Hoe dan ook, het is onmogelijk om de revolutie alleen te beginnen. Daarom is het nodig om allianties te beginnen. Er is een keuze uit drie kampen, de Jacobines, de Moderates en de Royalists. Allen hebben een totaal andere visie over het landsbestuur en bepalen dus ook mede jouw reis naar de overwinning.

Gedurende de game neem jij als Cesar of Celine Bonaparte belangrijke beslissingen op politiek vlak. Door bijvoorbeeld een samenwerking met de Jacobines aan te gaan, neem je ook het gedachtegoed van deze groep mee. Een ander soort Frankrijk dan voorheen. De Royalists willen juist terug naar hoe het was met Lodewijk XVI weer aan het roer. Deze beslissingen hebben invloed op het verloop van de game, net als jouw militaire keuzes.

Turn-based gevechten

Bonaparte is niet alleen maar politieke spelletjes spelen. Er moet echt gestreden worden voor overwinningen. In de demo vonden de gevechten plaats tijdens de bestorming van de Bastille. Vanaf hier lijkt het erg op games als Mario + Rabbids Kingdom Battle of andere turn-based games. Er zijn een aantal acties om te doen, zoals bewegen, aanvallen of een verdediging plaatsen. Vervolgens doet de tegenstander hetzelfde. Tactisch nadenken leidt hierbij tot de overwinning.

Het bijzondere aan deze gevechten is dat er hier wapens en materialen gebruikt kunnen worden die in die tijd nog niet bestonden. Denk bijvoorbeeld aan een mechrobot die te hulp kan schieten of juist veel tegenstand biedt. Er is bewust gekozen om niet volledig waarheidsgetrouw te blijven. Het maakt de gevechten in ieder geval een stuk chaotischer en epischer. Qua visuals vind ik het niet zo spannend, maar de gameplay staat wel als een huis. Na het verslaan van een bataljon of een grotere eenheid, begint het politieke gedeelte weer. Zo wisselt de game voldoende af tussen gesprekken en gevechten.

Interessante game

Een game maken rondom een geschiedenisverhaal is niet voor iedereen een reden om op de preorder-knop te drukken. Voor mij viel Bonaparte positief op door het sterke verhaal, de mogelijkheden hierin en de turn-based gevechten. Het is misschien allemaal niet zo gepolijst als bij een grotere ontwikkelaar, maar toch bleef ik geboeid en had ik graag langer willen spelen. Wie wil er nou niet als Napoleon Bonaparte spelen. Ik bedoel als Cesar of Celine Bonaparte. De game staat nu gepland voor een release in het eerste kwartaal van 2025.