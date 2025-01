Speelgoed-robot simulator A-Red Walking Robot aangekondigd

Uitgever Dojo System en ontwikkelaar Jookitooz hebben hun nieuwe aankomende project aangekondigd. De game, genaamd A-Red Walking Robot, is een ‘physics-based toy robot simulator’ waarin je een opwindbaar robotje speelt dat verschillende uitdagingen moet overwinnen die zijn maker heeft gebouwd. Er is een aankondigingstrailer verschenen om dit nieuws te delen, welke je hieronder kunt bekijken. De game moet in het eerste kwartaal van dit jaar verschijnen.

In A-Red Walking Robot stap jij in de schoenen van A-Red, een schattig opwindbaar speelgoed robotje. Je maker heeft een hele sloot aan hindernissen voor je neergezet, vol met spannende uitdagingen, verassingen en gevaarlijke vijanden. Met de hulp van physic-based gameplay en precieze controls zul je onder andere goed met je evenwicht moeten omgaan, objecten verplaatsen, en lasers schieten om obstakels uit de weg te ruimen. Maar ook liggen er vijanden op de loer, moet je elektrische puzzels oplossen en zelfs met je jetpack vliegen om grote afstanden af te leggen. Hat lastigste is echter nog dat A-Red zijn energie van het opwind baar systeempje op zijn rug komt. Kun jij het einde halen?