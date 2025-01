Tales of Graces f Remastered krijgt launchtrailer

Fans van de Tales-serie kunnen vanaf nu aan de slag met Tales of Graces f Remastered en daarmee is het voor het eerst mogelijk deze klassieker te spelen op een Nintendo-platform. Destijds verscheen Tales of Graces f Remastered weliswaar op de Nintendo Wii, maar dat was alleen in Japan. De game bereikte destijds nooit Europa. Om de release van deze verbeterde versie te vieren heeft Bandai Namco een gloednieuwe launchtrailer vrijgegeven welke je hieronder kunt bewonderen.

Tales of Graces f is een actie-RPG over avonturen in fantasywerelden en het overwinnen van hindernissen door middel van vriendschap en vastberadenheid. Alle hoop is gevestigd op de belofte van een kind. Op de weelderig groene planeet Ephinea doen drie jonge kinderen elkaar een belofte die de toekomst weleens zou kunnen redden…

Sinds 17 januari 2025 is de game hier verkrijgbaar. Ben jij fan van de Tales of-serie? En kijk jij uit naar Tales of Graces f Remastered? Laat het ons hieronder weten!