Nee, de Switch 2 Joy-Con aansluiting breekt niet zomaar af.

Het is net een dag geleden dat de Switch 2 officieel is onthuld en nu al wordt er online gesproken over een mogelijk probleem. Het gaat hier om de aansluiting van de Joy-Con op de console. De aansluiting op de Switch is een dunne strip die in de Joy-Con zal gaan om zo de Joy-Con vast te zetten. Het ziet er nogal dun uit en daarom zijn er al wat mensen in paniek.

Zoals in onderstaand bericht op X is te zien is er een angst dat spelers de verbinding afbreken en de Switch daardoor onbruikbaar wordt. Het is een beetje paniekzaaien om niets. Ja, de aansluiting is dun, maar zo is de rails op de originele Switch. De huidige Joy-Con zitten nog veel fragieler vast, want wat je moet bedenken is dat er bij de nieuwe modellen een redelijk gedeelte omhuld wordt door de Switch zelf. Als de connector zou uitsteken zou ik de zorgen begrijpen.

Het afbreken zal dus niet zo makkelijk gaan, aangezien de Joy-Con geen beweegruimte krijgt. In de acht jaar dat ik de huidige Switch heb, is mijn huidige rails ook nooit gebroken. Ook in mijn omgeving (en dat zijn veel Switches) heb ik geen exemplaar dat de Joy-Con afbrak afgezonderd van een flink ongelukkige val van de Switch. Hier was dan ook de case volledig total loss. Zo laat ook iemand zien met een 3D geprint model van de Switch 2 in deze post op X. Bovendien Nintendo zal dit uitgebreid getest hebben, ook om zeker te zijn dat dit niet zomaar breekt.