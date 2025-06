Splatoon Raiders is in ontwikkeling voor de Nintendo Switch 2

Vanmiddag is er plotseling bekendgemaakt dat er een nieuw Splatoon-spel gemaakt wordt. Deze game zal exclusief naar de Nintendo Switch 2 gaan komen. Hoewel de details op dit moment erg schaars zijn, krijgen we al wel de eerste beelden in onderstaande trailer te zien. Verder weten we dat je in het spel in de huid kruipt van een technicus. Als deze techneut beleef je samen met de popgroep Deep Cut een avontuur op de mysterieuze Spiraliet-eilanden.

Verdere informatie zal op een later moment naar buiten worden gebracht. Houd er alleen wel rekening mee dat het om een spin-off gaat en de gameplay ongetwijfeld zal afwijken van de eerdere Splatoon-titels.

Onderstaande schermafbeeldingen zijn evenals vrijgegeven: