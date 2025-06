The Legend of Zelda movie uitgesteld naar mei 2027

Eind maart leek het er nog op dat de The Legend of Zelda movie over twee jaar, op 27 maart 2027 zou uitkomen. Een onverwacht bericht op de Nintendo Today! app maakte dit nieuws wereldkundig. Maar Nintendo laat nu weten dat de film een paar weken later, op 7 mei 2027 in de bioscopen te zien zal gaan zijn. Dat maakte Shigeru Miyamoto, de grote man achter The Legend of Zelda bekend via X. Het aanpassen van de releasedatum zou zijn vanwege productieredenen. De extra tijd wordt benut om er de beste film mogelijk van te maken belooft hij:

This is Miyamoto. For production reasons, we are changing the release date of the live-action film of The Legend of Zelda to May 7, 2027. It will be some weeks later than the release timing we originally announced, and we will take the extra time to make the film as good as it… — 任天堂株式会社 (@Nintendo) June 9, 2025

Er is nog maar weinig bekend over de aankomende film. We hebben een paar details over filmdata en locatie. Ook weten we dat Sony Pictures hem uitgeeft en Wes Ball de regie voert. Maar andere belangrijke details, zoals de cast en het plot, moeten nog worden onthuld. Natuurlijk wordt er al gespeculeerd over de actrice die Zelda gaat spelen. Zo werd onlangs nog de naam van Hunter Schafer genoemd. Nintendo heeft tot nu toe nog niets bevestigd en laat nog weinig los over de film.

Kijk jij uit naar de The Legend of Zelda Zelda-film? Laat het ons weten in de reacties!