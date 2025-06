Update 10.0.0 van Splatoon 3 zorgt voor betere graphics en prestaties op de Nintendo Switch 2

Vandaag niet alleen de gloednieuwe spin-off van Splatoon aangekondigd, maar er is ook meer nieuws naar buiten gekomen. Buiten die gloednieuwe game, is het nu ook bekend dat update 10.0.0 van Splatoon 3 aanstaande donderdag zal verschijnen. Je denkt nu misschien: wat is er zo bijzonder aan een update? Echter zorgt de aankomende update ervoor dat de game op de Nintendo Switch 2 verbeterde graphics en vloeiendere prestaties krijgt op locaties zoals het plein in Splatsville en het Grand Festival-terrein. Dat is dus mooi nieuws voor de Inklings en Octolings onder ons!

Toch hebben Switch-bezitters ook iets aan deze update, want die voegt immers ook 30 nieuwe wapensets en het terugkerende level Knooppunt Kabeljauw toe! Daarnaast wordt het maximale wapenniveau ook nog eens verhoogd en is het mogelijk voor spelers om nieuwe badges verdienen. Als je dacht dat het daarbij blijft, dan heb je het mis. Als laatste wordt er namelijk een nieuwe statistiek toegevoegd voor Chaosgevecht, genaamd sessie-wapenkracht.

In onderstaande video zie je vanaf 2:17 alles van update 10.0.0 voorbijkomen. Zit jij al klaar voor de strijd? Laat het ons weten in de reacties!

Ook zijn onderstaande schermafbeeldingen zijn vrijgegeven: